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تعليق كوميدي من فتحي عبدالوهاب على إعادة فتح المقاهي السبت المُقبل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -هاني صابر :

حرص الفنان فتحي عبد الوهاب، التعليق بطريقة كوميدية على قرار إعادة فتح المقاهي السبت المقبل، بنسبة ٢٥ ٪ فقط، تزامنا مع إجراءات الدولة برفع الحظر تدريجياً تصديا لوباء .

ونشر فتحي، صورة لياسر جلال وهو يحمله بين يديه عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: " أول ما تقابل القهوجي يوم السبت".

وكان المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرر إعادة فتح المطاعم والمقاهي مع السماح فقط بوجود 25% من طاقتها الاستيعابية، ومنع تناول الشيشة لأنها أحد أسباب انتقال العدوى، مهما تم أخذ الاحتياطات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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