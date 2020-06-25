تعليق كوميدي من فتحي عبدالوهاب على إعادة فتح المقاهي السبت المُقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -هاني صابر :

حرص الفنان فتحي عبد الوهاب، التعليق بطريقة كوميدية على قرار إعادة فتح المقاهي السبت المقبل، بنسبة ٢٥ ٪ فقط، تزامنا مع إجراءات الدولة برفع الحظر تدريجياً تصديا لوباء كورونا.

ونشر فتحي، صورة لياسر جلال وهو يحمله بين يديه عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: " أول ما تقابل القهوجي يوم السبت".

وكان المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرر إعادة فتح المطاعم والمقاهي مع السماح فقط بوجود 25% من طاقتها الاستيعابية، ومنع تناول الشيشة لأنها أحد أسباب انتقال العدوى، مهما تم أخذ الاحتياطات.