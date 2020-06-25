بينهم غادة عبدالرازق وفهمي.. فنانون تجاهلوا كورونا واستمتعوا بالإجازة الصيفية على الشواطئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رودينا خيري:

رغم قرارات الحكومة لمنع التجمعات والبقاء في المنزل، تجنبا للإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد تفشي الفيروس في أغلب دول العالم. ورغم إغلاق العديد من الشواطئ وتعليق حركة الطيران، فإننا نجد عددا كبيرا من الفنانين الذين يستمتعون بالعطلة الصيفية أمام شواطئ البحار وحمامات السباحة.

إذ شاركوا متابعيهم ببعض صورهم سواء أمام الشاطئ أو أمام حمام السباحة.. وتوالت التعليقات على صورهم من متابيعهم ما بين مؤيد ومعارض

وفي هذا الصدد نرصد لكم بعض الفنانين الذين استمتعوا بصيف 2020 رغما عن كورونا

- الفنانة غادة عبد الرازق

ظهرت الفنانة غادة عبد الرازق مع أسرتها المكونة من زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا، الذي تزوجها في شهر رمضان الماضي، وابنتها الوحيدة روتانا وحفيدتيها خديجة وجويرية، بالإضافة إلى أصدقائها على شاطئ إحدى المدن السياحية من أجل الاستمتاع بالعطلة الصيفية.

الجدير بالذكر أن الفنانة غادة عبد الرازق كانت قد تعرفت على زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا، منذ سنوات في أثناء تصويرها مسلسل "حكاية حياة" الذي عُرض في رمضان 2013، ونشأت بينهما قصة حب وعقدا القران آنذاك إلا أنهما انفصلا بعدها، ثم عادت علاقتهما مجدداً خلال تصوير مسلسل سلطانة المعز، وتزوجا في شهر رمضان الماضي.

- الفنان محمد رمضان

ظهر الفنان محمد رمضان مع أسرته بالساحل الشمالي خلال إجازة عيد الفطر الماضي في شهر مايو الماضي، من أجل الاستمتاع بالعطلة.

وذلك من خلال الصورة التي نشرها الفنان محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، في 26 من شهر مايو الماضي خلال وجوده في الساحل الشمالي.

وظهر محمد رمضان من خلال الصورة وهو يحاول إشعال سيجارته، معلقًا على الصورة بقوله: "يا أهلًا بالصيف 2020"، وتفاعل معه الآلاف من متابعيه مشيدين بأدائه في مسلسل "البرنس" الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

- الفنانة اللبنانية نور

ظهرت الفنانة اللبنانية نور على متن يخت في عرض البحر خلال قضاء العطلة الصيفية، رغما عن الحجر المنزلي وفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الفنانة اللبنانية نور كانت قد شاركت متابعيها بصورة لها خلال عطلتها الصيفية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وظهرت الفنانة اللبنانية من خلال الصورة، بملابس صيفية فاتحة اللون، على متن يخت بالبحر.

- الفنانة ميس حمدان وشقيقاتيها

ظهر الثلاثي "مي سليم، وميس حمدان، ودانا حمدان" بملابس البحر بإطلالة طبيعية للغاية على أحد شواطئ المدن الساحلية، خلال عطلتهن الصيفية.

وقد شاركن متابعيهن بعدة صور خلال عطلتهن الصيفية بأحد الشواطئ.

- الفنان هشام سليم وابنه نور

ظهر هشام سليم مع ابنه نور مؤخراً على متن يخت في عرض البحر خلال قضاء العطلة الصيفية.

وذلك من خلال الصورة التي نشرها نور مع والده الفنان هشام سليم، عبر حسابه على أحد مواقع السوشيال ميديا، وظهرا نور ووالده، وهما على متن يخت بالبحر، وبمجرد نشر الصورة توالت التعليقات من متابعيهم تتمنى السعادة لهما.

- الفنانة التونسية" ساندي علي"

ظهرت الفنانة التونسية "ساندي علي" مؤخرا بفستان أسود مكشوف الكتفين على شاطئ البحر خلال قضاء العطلة الصيفية.

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وذلك من خلال صوره لها قد نشرتها يوم 6 من الشهر الجاري عبر حسابها الرسمي على " إنستجرام" وعلقت قائلة: "مرحبا بالحياة".

وجدير بالذكر أن الفنانة التونسية ساندي تشارك حاليا في تصوير مسلسل "الحرملك" الجزء الثالث من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق. وبطولة عدد كبير من النجوم العرب، منهم خالد الصاوي، وجمال سليمان، وسلافة معمار، وباسل خياط، وباسم ياخور، ونادين خوري، وسامر المصري، وقيس الشيخ نجيب"

- الفنانة ايمان العاصي

شاركت الفنانة إيمان العاصي، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، يوم السبت الماضي، بصورة لها على شاطئ البحر وتبدو من خلال الصورة في كامل أناقتها بفستان أبيض طويل مرتدية نظارة شمس وظهرت حافية القدمين، وعلقت عليها: "السلام.. الهدوء"، وذلك بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد.

والجدير بالذكر أن الفنانة إيمان العاصي أصيبت مؤخراً بفيروس كورونا المستجد وقامت بعزل نفسها فى المنزل بعيدا عن أهلها ، حيث ظهرت فى فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام، وكشفت من خلاله عن تجربتها مع المرض.

- الفنانة نيللي كريم

ظهرت النجمة نيللي كريم خلال الفترة الماضية، بإطلالات عديدة لها على البحر، في أثناء قضاء العطلة الصيفية.

من بين تلك الإطلالات، الصورة التي نشرتها منذ يومين عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وعلقت قائلة: "العلاج البحري".

والجدير بالذكر أن الفنانة نيللي كريم كانت قد أعلنت مؤخرا عن خطوبتها لرجل الأعمال عمر إسلام، في أجواء أسرية خاصة على أحد الشواطئ، بعيدا عن التجمعات لمراعاة الإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

- الفنانة ياسمين صبري

ظهرت الفنانة ياسمين صبري مؤخراً بعدة إطلالات لها برفقة زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة على البحر رغما عن كورونا.

وآخر إطلالتها صورتها مع زوجها أحمد ابو هشيمة، التي نشرتها منذ يومين عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وعلقت عليها بايموشن يعبر عن حبها لزوجها، ليرد عليها الأخير بايموشن مماثل.

جدير بالذكر أن الفنانة ياسمين صبري كانت قد عقد قرانها على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في منزل الأسرة ، دون حضور واسع للمدعوين من مجتمعى الفن والأعمال للوقاية من فيروس كورونا المستجد وذلك في يوم 17 من شهر أبريل الماضي عقب انتهائها من تصوير مسلسلها " فرصة تانية" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي

- الفنان أحمد فهمي وعائلته

ظهر الفنان أحمد فهمي برفقة زوجته مؤخراً على أحد شواطئ البحر تحت أشعة الشمس لقضاء العطلة الصيفية.

من خلال صورة تجمعه بزوجته قد نشرها منذ أيام عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" وعلق بايموشن يعبر عن حبه لزوجته، لترد الأخيرة بايموشن مماثل له قائلة: "عالمي"

كما ظهر أحمد فهمى مع والدته في أثناء قضائهما العطلة الصيفية بإحدى المدن الساحلية، وذلك من خلال صورة له جمعته بوالدته كان قد نشرها منذ أيام عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" وظهر من خلال الصورة داخل البحر ووالدته تجلس أمامه وعلق قائلاً: " أمي".

وتوالت التعليقات من متابعيه وزملائه الفنانيين من بينهم الفنان أحمد رزق والفنانة دينا فؤاد والفنان أحمد شامي والفنان محمد عبد الرحمن وغيرهم

- الفنانة سارة سلامة

ظهرت الفنانة سارة سلامة بإطلالة جذابه لها منذ أيام على أحد شواطئ البحر خلال قضاء العطلة الصيفية.

وذلك من خلال مشاركتها صورة لها خلال العطلة الصيفية على البحر عبر استورى لها على "إنستجرام" وظهرت سارة سلامة في الصورة بظهرها وهي تستمتع بإجازتها داخل حمام السباحة بملابس البحر.

جدير بالذكر أن الفنانة سارة سلامة عُرض مسلسل "يا أنا يا جدو"، في رمضان الماضي.