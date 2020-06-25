نائب "غرفة السينما": "قرار الوزراء مفهوم لكنه يسبب خسائر كبيرة لدور العرض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

أشاد المنتج هشام عبدالخالق، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة السينما، بقرار الحكومة بفتح دور العرض والمسارح بنسبة 25%، ووصفه بالمفهوم والمبرر، إلا أنه أوضح أن الأمر غير مجزٍ نهائيا.

وأوضح عبدالخالق، في مداخلة خلال برنامج "مساء dmc" على قناة dmc، أن دور العرض تتحمل تكاليف باهظة من إيجارات وتكاليف تشغيل، واعتمادهم على دخل بعض الحفلات.

وأشار إلى أن دور العرض ستقع في مشاكل ولا تستطيع رفع سعر التذكرة، لأن ذلك لابد أن يكون له مبرر، مثل نزول أفلام كبيرة وبوفرة عالية في موسم الأعياد، بينما لا يوجد عرض لأفلام كبيرة من المنتجين حاليا بسبب أزمة كورونا، وتخوف المنتجين من الخسائر.

Advertisements

وأوضح أن دور كثير من دور العرض متعلقة بالمول التجاري الموجودة فيه، والإيجارات والتصميمات وتكاليف التشغيل عالية جدا، كما أنها تعتمد على حفلات منذ الصباح وحتى وقت متأخر من الليل، وأن آخر فيلم تم عرضه في شهر فبراير، والمنتجون قرروا عرض الفيلم في الفترة الماضية على المنصات وبعض القنوات.

ولفت إلى أن الحفلات المسائية تعوض غياب الجمهور في معظم الحفلات الصباحية، لكن تحديد النسبة طول اليوم يعرضهم لخسائر كبيرة.

وأشار إلى ارتباط دور العرض بتعاقدات مع شركات أجنبية لعرض أفلام أجنبية، ما قد يوقعهم بمشاكل مع هذه الشركات، في حال إخلالها بالحقوق المالية المستحقة لها.

وأكد أن غرفة صناعة السينما ستواصل اجتماعاتها لبحث كل السيناريوهات، مشيرا إلى أن سينما السيارات ما زالت معلقة حتى الآن.