حفيدتا هيفاء وهبي في أحدث ظهور ونور ترسم لوحة جديدة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي: حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: لقاء الخميسي نشرت الفنانة لقاء الخميسي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها. نيللي مقدسي نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة كاجوال أنيقة. سلاف فواخرجي نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة طبيعية بدون مكياج. سعد لمجرد نشر الفنان المغربي سعد لمجرد، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضع لها. Advertisements شمس نشرت الفنانة الكويتية شمس، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة وشعر قصير. مي حريري نشرت الفنانة اللبنانية مي حريري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان قصير. نسرين طافش نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تتناول طعام الإفطار. نوال الزغبي نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي ترتدي "هوت شورت" مثير. نور نشرت الفنانة اللبنانية نور، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي ترسم لوحة داخل منزلها. زينب نصر فياض نشرت اللبنانية زينب نصر فياض، ابنة الفنانة هيفاء وهبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة ابنتيها رهف ودانييلا.

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