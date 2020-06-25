يوسف الشريف يعلق على مستوى محمد صلاح في مباراة ليفربول وكريستال بالأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
حرص الفنان يوسف الشريف، التعليق على مستوى اللاعب محمد صلاح في مباراة أمس، التي جمعت ليفربول وكريستال بالاس.
ونشر الشريف، صورة محمد صلاح عبر حسابه على تويتر، وعلق : "عاد صلاح فعاد ليفربول".
يذكر أن، مباراة ليفربول الإنجليزي وكريستال بالاس، أقيمت على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الـ 31 من مسابقة الدوري الإنجليزي، وسجل النجم المصري محمد صلاح هدف في المباراة التي انتهت بنتيجة 4_ 0.
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