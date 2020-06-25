إنجي علاء عن مباراة ليفربول: "الأجوال حلوة وصلاح مشرفنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -هاني صابر :
حرصت المؤلفة ومصممة الأزياء إنجي علاء، التعليق على فوز ليفربول على كريستال بالاس بنتيجة 4 أهداف دون مقابل.
وكتبت إنجي، عبر حسابها على تويتر، قائلة : "ليفربول حلو والأجوال كلها حلوة.. وصلاح كالعادة مشرفنا، والله بعودة".
يذكر أن، مباراة ليفربول الإنجليزي وكريستال بالاس، أقيمت على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الـ 31 من مسابقة الدوري الإنجليزي، وسجل النجم المصري محمد صلاح هدف في المباراة التي انتهت بنتيجة 4_ 0.
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