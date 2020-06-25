كنت مضايقة من اسمي وعندي 40 سنة ولم أنفخ شفايفي".. أبرز ما قالته حلا شيحة في أول ظهور لايف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

ظهرت الفنانة حلا شيحة، لايف لأول مرة عبر حسابها على إنستجرام، وكانت بجوارها المذيعة شيرين عرفة، إحدى صديقاتها المقربات، وردت حلا، على أسئلة متابعيها لها.

نرصد لكم أبرز ما قالته حلا شيحة في اللايف :

_ الحجاب حاجة حلوة.

_ عمري دلوقتي 40 سنة.

_ أول مرة أعمل لايف على السوشيال ميديا.

_ التمثيل حاجة حلوة، ورسالة يجب توصيلها.

_ موضوع رفع الحظر قلقني شوية، ولازم نحافظ على نفسنا، وننزل للضرورة لابسين الكمامة، وبلاش تجمعات.

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_ فيلم" السلم والتعبان" من أكتر الأفلام اللي بحبها، وكنت مرعوبة من مشهد جمعني مع هاني سلامة لما كنت رايحاله البيت، أقوله كلام في الحب، وطلبت من المخرج طارق العريان عدم تكرار تصوير هذا المشهد، وأن أصوره مرة واحدة فقط.

_ اخواتي البنات دايما بيوجهوني وينصحوني وأنا بحبهم أوي .

_ كنت مضايقة من اسمي وأنا صغيرة، ولما كبرت حبيت اسمي أوي، وكان اسم متميز لأنه محدش كان بيسميه، لكن دلوقتي بقي إسم موجود في كل حتة، وحلا.. جاي من حاجة حلوة.

_ بجتهد على نفسي، عشان أحاول أكون ممثلة كويسة فعلاً.

_ عملت مسلسل "خيانة عهد" بصورة مختلفة شوية، وكنت عايزة أعمله طبيعي، وكنت حاسة الحالة بتاعت البنت دي، ومكنتش مأفورة فيها، وكنت حاسة الشخصية، ومتعاطفة مع فرح.

_ فيلم مش أنا.. استعد لعودة تصويره وأتمنى إنه يعجبكم، ورسالته، إننا نقدر نغير كل حاجة في حياتنا من وحشة لحلوة، ومن صعبة لسهلة، ومن صعب تحقيقها لسهل تحقيقها، ومفيش حاجة اسمها مستحيل، وكل إنسان يقدر يحول حاجة صعبة لسهلة، والفيلم كوميدي أكشن، وفيه أغاني حلوة أوي، ويحمل جانب رومانسي.

_ بحب فيلم اللمبي جدا، وجملة "اديني شندوتش"، كانت صعبة عليا اقولها في الفيلم.

_ "أنا زي ما أنا.. معملتش عمليات تجميل، ولكن عملت بعض الحاجات البسيطة وليست عمليات، ولم أنفخ شفايفي زي البنات ".