انطلاق مسابقة "في إس" إلكترونياً على هامش الدورة السادسة لمهرجان "تري كور الفرنسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر:

بدأت لجنة تحكيم مسابقة "في إس" التي تقام على هامش الدورة السادسة لمهرجان " تري كور الفرنسي للأفلام القصيرة جدا"، عملها اليوم، لاختيار مخرج الفيلم الفائز.

وترأست لجنة التحكيم هذا العام المخرجة عطية خيري، وضمت في عضويتها النجم السوري فراس نعناع والدكتور منصور الشريف والمخرج محمد شادي.

وشهدت المسابقة التي تقام للعام الثاني على التوالي 15 فيلمًا مصريًا، سيتم عرضها على الجمهور المصري والسعودي، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز في 29 يونيو الجاري.

ومن المقرر أن تتم عروض الأفلام إلكترونيًا بسبب جائحة كورونا المنتشرة عالميًا.

وفي سياق متصل، انتهت منذ أيام فعاليات النسخة السادسة من مهرجان تري كور الفرنسي، والتي عرضت أفلامها لأول مرة بين القاهرة والرياض.

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وقد حرصت إدارة المهرجان على إقامته هذا العام إلكترونيا بدلا من إلغائه كما حدث في العديد من المهرجانات العالمية الأخرى.

وقالت الدكتورة ريم لطفي سعد، الممثل الرسمي للمهرجان في مصر، إن عدد الدول التي أرسلت أفلامًا للمشاركة بالمسابقات الدولية، يصلوا إلى ٢٥ دولة، وأن عدد الأفلام التي تسلمها المهرجان ٣٠٠٠ فيلم، فيما وصل عدد الأفلام المعروضة في مسابقات المهرجان الستة ما يقرب من ال ١٤٢ فيلما.

وتابعت: إلى جانب المسابقة الرسمية، كانت هناك مسابقات أخرى، داخل المهرجان، منها ما يخص المرأة، وأخرى تحمل عنوان فيلم ٤٨ ساعة ، أي يتم تنفيذ أفلامها في هذه المدة ومسابقة للأفلام الفرنسية والمرتبطة بالثقافة الفرنكوفونية.

وأضافت: جوائز المهرجان كانت مقدمة من عدة جهات حكومية وخاصة، منها المركز القومي الفرنسي للسينما وهو من أهم الجهات المنتجة للأفلام بأنواعها المختلفة بباريس.

من جانبه، أوضح الدكتور أسامة أبونار، رئيس المهرجان في مصر، أن القاهرة والرياض، استقبلتا ٤٠٠ فيلما تم عرضها من خلال منصة إلكترونية في سابقة هى الأولى.

وأضاف: رفضنا فكرة توقف المهرجان وحرمان الجمهور ومخرجي الأفلام من الفرصة الحقيقية التي يوفرها المهرجان لعشاق الفن السابع والهواة من المخرجين في مصر والسعودية الذين يحلمون بالمشاركة بأعمالهم في مهرجان دولي مثل تري كور الذي يعد واحدا من أهم المهرجانات السينمائية التي تهتم بالأفلام القصيرة جدا التي تتراوح مدتها بين ٣ و٤ دقائق وتعرض أفلامه في أكثر من ٣١ دولة حول العالم.