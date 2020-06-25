حسن شاكوش يهاجم هـنا إبراهيم يسري لـهذا الـسبب

طرحت هنا إبراهيم يسري، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب"، أغنية بنت الجيران، بعدما غنتها بطريقتها الخاصة، عن طريق مزجها بالأغنية الناجحة "Dance Monkey".
ولاقت الأغنية بعد طرحها انتشاراً ونجاحاً كبير،عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حققت في أول يوم أكثر من ١٠٠ ألف مشاهدة والسبب الطريقة الذي ظهر بها الفيديو كليب من أول التصوير الراقى إلى دمج اللغة العربية والإنجليزية.
ولكن بعدما علم مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بنجاح الاغنية، بدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية لحذفها من على "يوتيوب"، برغم من أن لحن أغنية "بنت الجيران" مأخوذ من لحن أغنية النجم محمد حماقي "حاجة مستخبية".
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