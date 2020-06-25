فيديو.. أحمد العوضي يمارس تمارين البوكس

نشر الفنان أحمد العوضي فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وظهر العوضي من خلاله أثناء ممارسة تمارين رياضة البوكس. Advertisements ومن ناحية آخرى ينتظر الفنان أحمد العوضي عرض مسلسل شديد الخطورة، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام علي، وبطولة كل من أحمد العوضي، ريم مصطفى، محمود حجازي، خالد كمال، رياض الخولي، هادي الجيار، ناهد رشدي، أحمد صيام، حسني شتا، عبد الرحمن دياب، حمزة العيلي. وإخراج حسام علي، وبطولة كل من أحمد العوضي، ريم مصطفى، محمود حجازي، خالد كمال، رياض الخولي، هادي الجيار، ناهد رشدي، أحمد صيام، حسني شتا، عبد الرحمن دياب، حمزة العيلي.

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