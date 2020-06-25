ساقية الصاوي تصدر بيانًا بشأن استئناف بعض الأنشطة

أصدرت ساقية عبد المنعم الصاوي بيانًا بشأن استئناف بعض أنشطتها، وجاء ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونص البيان كالتالي: بفضل الله نستأنف بعض النشاط .. السادة رواد الساقية الكرام.

نستقبلكم يوم السبت المقبل من الساعة التاسعة صباحًا مع الالتزام بقواعد التباعد في الساقية وإجراءات الصحة والسلامة ويمنع منعا باتًا الدخول بدون كمامة.

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ونعتذر لأى شخص لم نستطع استقباله إذا اكتمل العدد المحدد داخل الساقية.

أما عن جدول الأحداث سنوافيكم به فى وقت لاحق.

يذكر أن ساقية الصاوي قامت تأجيل برامجها الثقافية والفنية لحين استئناف الدراسة بإذن الله تعالى .. ندعو الجميع لاتخاذ كافة التدابير مع عدم نشر الذعر. يحفظكم الله جميعًا ويسلمكم، وجاء ذلك من أجل التدابير الاحترازية لعدم تفشي فيروس كورونا المستجد.