أولى الحفلات الموسيقية أمام جمهور من النباتات في برشلونة الإسبانية

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وفي مبادرة فريدة من نوعها، عمدت فرقة موسيقية إلى تقديم عرضها على المسرح أمام جمهور من النباتات ليغيب عنه البشر.

ولاقت هذه المبادرة إعجاباً كبيراً كون الفكرة لها خلفية تعنى بالحفاظ على البيئة والإنسان أيضاً.

في التفاصيل، تميزت أولى الحفلات الموسيقية بعد جائحة “كوفيد 19” في مسرح ليسيو الكبير بمدينة برشلونة الإسبانية، بأن عازفي الآلات الوترية الأربعة قدموا عرضهم أمام جمهور، تألف من النباتات وغاب عنه البشر.

وأراد المنظمون من خلال هذه الفكرة أن يلعبوا على وتر “علاقة الإنسان بالطبيعة”، التي استعادت حقوقها في مرحلة الحجر المنزلي.

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ففي الحفلة التي أقيمت الاثنين منهية أشهرا من الصمت، احتشدت 2292 نبتة من أشجار اللبخ والنخيل على أرضية المسرح ومدرجاته وشرفاته الثلاث، وشكل لونها الأخضر لوحة ملونة مع المقاعد الحمر والأعمدة الذهب لدار الأوبرا العريقة التي تعتبر أحد المعالم الكبيرة في المدينة.

وللجمهور النباتي، عزف رباعي الآلات الوترية مقطوعة نباتية أيضا هي “الأقحوان” للإيطالي جاكومو بوتشيني، باحترافية لا تقل عن تلك التي يعزفون بها أمام جمهور حقيقي.

وهدف هذا العرض الذي صممه الفنان أوخينيو أمبوديا إلى حض البشر على التفكير في “الاستدامة”، وفي “علاقاتهم مع الطبيعة”.

واستوحى أمبوديا الفكرة من فترة الحجر المنزلي، إذ لاحظ أن زقزقة العصافير خلالها كانت أقوى من أي وقت مضى، ورأى النباتات قرب منزله تنمو خلالها بنشاط غير مسبوق.