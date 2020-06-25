كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر داليا مصطفى: أجمل شئ في الكون الأصدقاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الفنانة داليا مصطفى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت داليا مصطفى في هذه الصورة برفقة صديقتها، وعلقت قائلة: "أجمل شئ في الكون الاصدقاء اللي هما اخوات وحشتيني".

يذكر أن آخر أعمال داليا مصطفى مشاركتها في مسلسل "البيت الكبير"، وقامت بتجسيد دور ريم، وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات 60 حلقة، وتدور أحداثة حول خلافات الإرث.

ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة لوسي وسوسن بدر ودينا المصري وسناء يوسف ومجدي كمال وطارق صبري، والمسلسل من إخراج محمد النقلي.