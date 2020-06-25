كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر عمر الشناوي لـ"الخليج 365 الفني": أوافق على الزواج من فتاة تكبرني بعشر سنوات كما في "لية لأ".. وهذه كواليس العمل مع شيرين رضا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتمي لعائلة فنية عريقة، فهو حفيد الراحل كمال الشناوي، استطاع أن يثبت موهبته في مجال التمثيل، وشق طريقه بنفسه، قدم عدة أدوار مميزة منها مشاركته في "كلبش"،"سوبر ميرو"، وغيرها من الأدوار الفنية، يطل علينا حاليا بمسلسل "لية لأ"، مع النجمة أمينة خليل.

أجري "الخليج 365 الفني"، حواراً خاص مع الفنان عمر الشناوي، ليحدثنا عن مشاركته في مسلسل "لية لأ"، العوامل التى حمسته للمشاركة، كواليس العمل مع شيرين رضا، أوجه الشبه بين شخصيته في الحقيقة وشخصية "علي".

في البداية عبر الفنان عمر الشناوي عن سعادته للمشاركة في مسلسل "لية لأ"، موضحاً أن من أسباب مشاركته في هذا العمل، هو فريق العمل واصفاً إياه بأنه فريق مميز والعمل معه إضافة فنية، كما ذكر سبب آخر دفعه للمشاركة وهو فكرة قصة المسلسل، فهو يعتبرها تركيبة جديدة ومختلفة توجد في الحياة ولكن لا توجد في المجتمعات الشرقية، مضيفاً أنه يحب المشاركة في الأفكار الجديدة غير المألوفة.

وأشار إلى أنه يحبذ فكرة الاستقلالية سواء للولد أو البنت، ولكن بشرط أن يكون هذا الاستقلال مبنى على رغبة في الاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية، وليس مجرد وسيلة لاستغلالها في أشياء غير جيدة، مضيفاً أن المسلسل يوضح فكرة وهى ليست كل بنت مستقلة غير جيدة، كما يعتقد معظم الناس في مجتمعنا.

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وعن تجسيده لشخصية "علي"، قال أن هذه الشخصية تشبهني كثيراً، فأنا مثل "علي"، أفكر بتحضر وتفتح واتقبل أشياء ترفضها العادات والتقاليد، مشيراً إلى أنه يوافق الزواج من فتاة تكبره في العمر عشر سنوات كما يريد "علي"، في مسلسل "لية لأ".

وعن تعليقه على عرض المسلسل على منصة إلكترونية، قال بالتأكيد المشاهدة في التليفزيون تكون أعلى، ولكن المسلسل حظي مشاهدات عالية، موضحاً أن المنصات الإلكترونية تعتبر هى المستقبل، وفيما يخص عرض المسلسل خارج السباق الرمضاني، قال "كل تأخيرة وفيها خيرة"، والحمد لله المسلسل استطاع أن يحقق نجاحاً جيداً.

وكشف عن كواليس العمل مع النجمة شيرين رضا، التى تظهر في المسلسل صديقته وحبيبته، قائلا"شيرين رضا شخصية لطيفة جدا وأنا استمتعت كثيرا بالعمل معها، وأصبحنا بعد المسلسل أصدقاء"، فيما أوضح أن التعاون مع المخرجة مريم أبو عوف، مريح جداً واصفاً إياها بأنها شخصية لطيفة وذكية وسلاسة ومرحة في التعامل.

واختتم حديثه رافضاً تصرف "عاليا" في مشهد كتب الكتاب، ولكن يرى أن أحياناً البنات في مثل هذه الأيام تكون مشغولة بالتحضيرات ولا تفكر في شيء، وهذا ماحدث ل"عاليا"، عندما وجدت نفسها أمام أمر واقع، وأنها سوف تتزوج من شخص لا تحبه، فقررت الهروب.