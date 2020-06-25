تراند اليوم : بدموع الشوق .. رسالة بخط إيد هيثم أحمد ذكي لوالده بعد وفاته – شاهد ماذا كتب

تاريخ حافل قدمه الفنان الراحل أحمد زكي، جعله واحدا من أهم نجوم الوطن العربي على مدار التاريخ، وبات الجمهور في انتظار الفرصة التي تسمح له بالتعرف على الأسطورة الراحل عن قرب.

ويبدو أن رامي بركات الأخ غير الشقيق للراحل هيثم أحمد زكي، قرر أن يستغل مقتنيات الراحل ووالده باعتباره الوريث الشرعي الوحيد، من أجل إتاحة الفرصة للجمهور كي يتعرف على أحمد زكي ونجله هيثم عن قرب.

بعدما دشن موقع إلكتروني يحمل اسم الراحل أحمد زكي، نشر من خلاله مجموعة من المقتنيات والخطابات التي تلقاها أحمد زكي، سواء كانت تلك الخطابات ترده من نجله هيثم أو من قبل الجمهور أو حتى من الشخصيات .

ودون هيثم الرسالة لوالده على ورقة في الفندق الذي كان يقيم به أحمد زكي حيث كتب له قائلا “بابا انت وحشتني أوي أوي أوي أوي.. نفسي أقعد معاك أرجوك رد عليا أو كلمني ولو لسه زعلان مني أنا آسف”.

وعبر الطفل هيثم أحمد زكي عن اشتياقه الشديد لوالده في بقية رسالته، مؤكدا أنه يرغب في رؤيته، كما طالب والده بأن يعتني بنفسه جيدا، ليذيل الخطاب بتوقيعه.

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ولم تكن هذه هي الرسالة الوحيدة التي يوجهها هيثم أحمد زكي لوالده، حيث نشرت رسالة أخرى يخبر فيها والده بذهابه إلى نادي الجزيرة، وأنه سيعود إلى المنزل قبل موعد الإفطار.

ويبدو أن حياة الراحل أحمد زكي الإنسانية كانت مليئة بالعديد من التفاصيل الخاصة التي تجمعه بنجله وعائلته، وهو ما ينتظر الجمهور الكشف عنه من خلال الوثائق التي تنشر.