نعش السم.. رسالة من نجوى كرم لمدمني المخدرات

متابعة بتجــــــــــرد: تعاون المكتب الإعلامي للنجمة اللبنانية نجوى كرم مع المخرج محمد سرحان، والممثلين سهير ناصر الدين، وحسين إدريس، بإنتاج فيديو يوجّه رسالة توعية للشباب اللبناني والعربي في اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها.

ويحمل الفيديو رسالة شعرية كتبتها نجوى كرم بعنوان “نعش السم”، تسلّط فيها الضوء على خطر الإدمان على المخدرات تقول فيها:

يللي عم بتتعاطى السمّ تتسم دماغك وتطير

إيمانك بشيل الهمّ مش كذبة هيك مشاوير

لي شو للي جابرك ما نعش السمّ ناطرك

تياخد بخاطرك ويخلص عمرك بكير

سكّر باب النظافة بوج اللي بدو يغرك

وما تخللي الفكر الصافي ينغر بغبرة تضرك

قعود تجلل وناجي الله تتخلق وتموت كبير

لك قلي شوللي جابرك ما نعش السمّ ناطرك

تياخد بخاطرك ويخلص عمرك بكير

ولاقت رسالة نجوى كرم تفاعلًا كبيرًا من الناشطين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، خاصةً أنها توجهت من خلالها إلى كل مدمن على المخدّرات، وذلك لمناسبة اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذي يصادف اليوم الجمعة (26 حزيران الجاري).