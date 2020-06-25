شكرا لقرائتكم خبر عن بوست مالون يبيع 50 ألف زجاجة من النبيذ فى يومين.. اعرف إيه الموضوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم العالمي بوست مالون يحقق نجاح جديد بعيد عن عالم الموسيقي و الغناء و هو الأمر الذي لفت أنظار الكثيرين حيث يعمل مالون دائما علي تحقيق العديد من النجاحات في مختلف المجالات.

اطلق بوست مالون مرشح جرامي البالغ من العمر ( 24 عام ) واسمه الحقيقي أوستن بوست ، أول اصدار للنبيذ له " Maison No. 9 rosé " في وقت سابق من هذا الشهر حيث كان متاح في البداية للبيع المسبق في أوائل شهر يونيو عبر أحدي أسواق النبيذ الشهيرة عبر الإنترنت .

وأشار موقع " us " أن بوست مالون قد باع أكثر من 50 الف زجاجة نبيذ خلال يومين فقط .



بوست مالون

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يذكر أن بوست مالون أعلن منذ فترة تعاونه مع منظمة الإغاثة الإنسانية Direct Relief في تقديم المساعدات علي طريقته الخاصة ، فقد تبرع مالون من خلال " Shaboink " بأربعين ألف قناع N95 للوجه إلى Direct Relief والتي ستوزع الأقنعة بعد ذلك على عمال الخطوط الأمامية الذين يقاتلون " COVID-19 " .

كما تبرع مالون من قبل بمليون دولار أمريكى لجمعيات خيرية وطلب من معجبيه ومحبيه أن يساعدوه من أجل التبرع لبعض المحتاجين ، فكشف بوست مالون فى بيان "ليس لدى الجميع القدرة على التبرع، ولأن جمهورى هو الأفضل على الإطلاق، لذلك أريد أن أمنحهم فرصة التبرع للجمعيات الخيرية التى تعنى شيئا بالنسبة لهم"، وهو الخبر الذى تداولته الكثير من المواقع الفنية وأبرزها "بيلبورد" و"نيويورك بوست".