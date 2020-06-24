نتفليكس تكشف غموض "ألغاز لم تحل"

أعلنت شبكة نتفليكس بالتعاون مع صناع مسلسل Stranger Things (أشياء غريبة) عن تقديم مسلسل وثائقي جديد بعنوان Unsolved Mysteries (ألغاز لم تحل) في بداية شهر يوليو/تموز.

ومسلسل "ألغاز لم تحل" هو إعادة إنتاج سلسلة شهيرة من إنتاج شبكتي "إن بي سي" و"سي بي إس"، والتي امتد عرضها من 1987 وحتى 1999.





ووفقاً لموقع "تايلا" الأمريكي، يبدو المسلسل الجديد في غاية التشويق، ومن المتوقع أن يحقق نجاحاً كبيراً.

وتماماً مثل السلسلة الأصلية، يدور المسلسل حول التحقيق في القضايا غير المحلولة في محاولة للكشف عن غموض هذه القضايا وحل اللغز.

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ويستضيف الوثائقي صحفيين ومحققي شرطة وأصدقاء وأفراد عائلة لحلقات المسلسل، من أجل إعادة خلق وضع شبيه باللغز.





وتدور الـ 6 حلقات الأولى، حول قضية دي ريفيرا، متزوجة حديثاً انتحرت قفزاً من سطح فندق بوليفارد في بالتيمور، إلا أن انتحارها لم يكن كما يبدو عليه.

وتستعرض الحلقات الأخرى ألغازاً جديدة، مثل قضية "بيت الرعب"، الذي يحقق في جريمة قتل 4 أطفال وأمهم ودفنهم تحت شرفة منزل العائلة في عام 2011، ورغم محاولة الشرطة إيجاد الأب الذي كان مشتبهاً رئيسياً في جريمة القتل، لكنهم فشلوا تماماً في العثور عليه.



