إذا كنت غريب الشكل.. أمامك فرصة للعمل بالسينما

أعلنت وكالة مواهب نيوزيلندية عن حاجتها لممثلين غرباء الشكل للمشاركة في مسلسل تلفزيوني جديد مقتبس من سلسلة أفلام Lord of the Rings (سيد الخواتم).

وتأجّل تصوير المسلسل التلفزيوني باهظ الميزانية، الذي تنتجه شركة "أمازون"، بسبب جائحة كورونا المستجد (كوفيد- 19)، لكن من المتوقع استئناف التصوير في الأول من يوليو/تموز.

ووفقاً لصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية، نشرت وكالة BGT إعلانًا للبحث عن ممثلين جدد يحملون سمات مميزة في وجوههم مثل: حروق الوجه، أسنان غير متساوية، أطراف طويلة ورفيعة، خطوط على الوجه، آثار ندوب من حب الشباب، آذان غير متناسقة، أنف أعوج، عيون ضيقة أو كبيرة بشكل مبالغ فيه، وجوه نحيفة.





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وأوضحت الصحيفة أن الإعلان لم يحدد الدور المطلوب للشخصية، ولم يخصص أنه للمسلسل المبني على عوالم الكاتب جي أر أر تولكن الخيالية، إلا أن إعلاناً سابقاً للوكالة تضمن مطالب شبيهة للعب دور في سلسلة "سيد الخواتم".

ومن أجل التقدّم للوظيفة، يجب على الممثلين تضمين صور واضحة لأنفسهم بدون مكياج، وأن يكونوا من سكان أوكلاند كي يمتلكوا حق العمل في نيوزيلندا.

هذه ليست المرة الأولى التي تعمل فيها وكالة المواهب مع صناع سلسلة "سيد الخواتم"، إذ سبق وعملت الوكالة معهم عند تصوير الثلاثية الشهيرة في نيوزيلندا منذ قرابة عقدين.

المسلسل هو الأعلى تكلفة في "أمازون"، إذ وصلت ميزانيته إلى 250 مليون دولار ومن المحتمل أن تصل إلى المليار عند إنهائه.



