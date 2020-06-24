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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير: لما الكينج وفرقته يبقوا رايقين تسمع مزيكا ماتتعوضش والان مع تفاصيل الخبر
على صعيد آخر، يستعد النجم الكبير محمد منير لتصوير أغنيته الجديدة "الناس فى بلادى" على طريقة الفيديو كليب، ويتعاون فيها مع الملحن محمد رحيم، وهى آخر ما كتب الشاعر الكبير الراحل الخال عبد الرحمن الأبنودى.
محمد منير
من جانبه عبر الكينج محمد منير لـ"الخليج 365"، عن سعادته بكلمات وموسيقى الأغنية، موضحا أنه خلال تصويرها بطريقة الفيديو كليب، سيتم مراعاة والحفاظ على التباعد الاجتماعى والالتزام بالإجراءات الاحترازية، وسيتم التصوير بإحدى المدارس الابتدائية، وعدد آخر من مواقع التصوير، والعمل من إخراج أحمد عبد المحسن، والأغنية من المقرر طرحها بالتزامن مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.
محمد منير
يذكر أن الموزع محمد رحيم سبق أن تعاون مع الكينج محمد منير من قبل فى عدة أغانى قد حققت صدى كبير في عالم الموسيقى والغناء فى الوطن العربي مثل أغانى "يونس" و"قلبك ما يشبهنيش" و"ياحمام"و"أفرح بالحياة"وغيرها.
محمد منير
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