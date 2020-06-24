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محمد منير: لما الكينج وفرقته يبقوا رايقين تسمع مزيكا ماتتعوضش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الكينج محمد منير متابعيه وجمهوره بمقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مقطع فيديو من إحدى الحفلات، معلقًا عليه قائلا: "لما الكينج وفرقته يبقوا رايقين.. تسمع مزيكا ماتتعوضش زي دي".

 

 

على صعيد آخر، يستعد النجم الكبير محمد منير لتصوير أغنيته الجديدة "الناس فى بلادى" على طريقة الفيديو كليب، ويتعاون فيها مع الملحن محمد رحيم، وهى آخر ما كتب  الشاعر الكبير الراحل الخال عبد الرحمن الأبنودى.
 

محمد منير (1)
محمد منير  

 

من جانبه عبر الكينج محمد منير لـ"الخليج 365"، عن سعادته بكلمات وموسيقى الأغنية، موضحا أنه خلال تصويرها بطريقة الفيديو كليب، سيتم مراعاة والحفاظ على التباعد الاجتماعى والالتزام بالإجراءات الاحترازية، وسيتم التصوير بإحدى المدارس الابتدائية، وعدد آخر من مواقع التصوير، والعمل من إخراج أحمد عبد المحسن، والأغنية من المقرر طرحها بالتزامن مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

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محمد منير (2)
محمد منير 

 

يذكر أن الموزع محمد رحيم سبق أن تعاون مع الكينج محمد منير من قبل فى عدة أغانى قد حققت صدى كبير في عالم الموسيقى والغناء فى الوطن العربي مثل أغانى "يونس" و"قلبك ما يشبهنيش" و"ياحمام"و"أفرح بالحياة"وغيرها.

 

محمد منير (3)
محمد منير 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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