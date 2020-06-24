شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها الـ27 مع ابنتيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بعيد ميلادها الـ 27 مع ابنتيها في المنزل، حيث شاركت زينب فياض متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي بصور الاحتفال. ونشرت ابنة الفنانة هيفاء وهبي صورا لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، برفقة ابنتيها، معلقة: "شكرا من قلبي على معايداتكم وكلامكم الحلو بحبكن كتير كتير.. وطبعا فرحتي مستحيل تكمل بدون قلبي وكل حياتي اللي بوجودهم تلونت حياتي بكل ألوان السعادة.. rahaf وdaniella الله يحميهن يا رب ويعطيكن أضعاف سعادتي ويحمي أولاد الجميع". Advertisements

على صعيد آخر، ابتعدت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى لأول مرة عن مصر لأكثر من أربعة أشهر، فهى ترتبط بمصر وأهلها كثيرا، وفى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قالت "مصر وأهلها وحشونى جدا فلم أتعود الغياب يطول بهذا الشكل عن بلدى الثانى، وأتمنى أن تزول الغمة بسرعة لأستقل أول طيارة لمصر".

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