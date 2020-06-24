شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبري لـ متابعيها: إيه الخبر الحلو اللي نفسك تشوفه على تليفونك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة هند صبري متابعيها وجمهورها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بصور جديدة لها، حيث ظهرت مبتسمة وتمسك في يديها "هاتفها" الذكي، معلقة على الصور قائلة: "تخيل تليفون يعطيك فقط أخبار جيدة! ما هو الخبر الذي تريد أن تراه على تليفونك؟".

وخلال الأيام الماضية، تصدرت النجمة هند صبري التريند على موقع تويتر مؤخرًًا، حيث تفاجأ الكثيرون بذلك خاصة أنها لم تعلن عن أعمال جديدة لها أو أي أمور جديدة إلا أن تصدر التريند جاء بعدما نشرت صورة لها عبر موقع إنستجرام من فيلم الجزيرة، علقت عليها بكتابة: "اي جزء أحببتم اكثر؟".. لتتوالي التعليقات عليها.. والتي انتشرت على موقع تويتر أيضاً حيث لم تقف عند فيلم الجزيرة فقط وإنما امتدت إلى أعمالها أيضاً حيث قام محبو هند صبري بالتطرق إلي أهم أعمالها ورأيهم وكانت استرجعت الفنانة هند صبري ذكرياتها قبل أيام عند تصويرها مسلسل "حلاوة الدنيا"، حيث نشرت صورة لها من أحد مشاهد المسلسل معلقة عليها قائلة: "برأيكم، ما هو أفضل عنوان لهذا المشهد؟".

هند صبري

ونشرت الفنانة هند صبري صورة لها من مسلسل حلاوة الدنيا الذي عرض في العام 2017 حينما قامت بحلاقة شعرها أمام الكاميرا بسبب تلقيها العلاج الكيميائي لمرض السرطان.

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وتفاعل الآلاف مع صورة الفنانة هندي صبري، كما علق البعض عليها، حيث قال أحد المتابعين إن هذا المشهد يستحق عنوان "هغلب ضعفي"، فيما قال آخر: "يمكن أحسن عنوان تقبل الواقع أو الشجاعة "، بينما قالت أخرى: "المسلسل ده مهما سمعتوا مبذهقش منه".

وفي وقت سابق، احتفلت الفنانة هند صبرى، بعيد ميلاد والدتها، منذ أيام، بنشر صورة تجمعهما معًا عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتبت هند فى تعليقها على الصورة لتهنئة والدتها، "كل عام وأنتى والدتى وصديقتى وابنتى وجدة بناتى.. الله يحفظك ويطول فى عمرك".