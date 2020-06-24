شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور باريس هيلتون مع صديقها كارتر ريوم "عمل قلق".. اعرف ايه الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعلم النجمة العالمية باريس هيلتون كيف تستمتع بوقتها متحدية كل الأزمات التي تمر بها الولايات المتحدة الأمريكية الآن، سواء بانتشار فيروس كورونا أو الاحتجاجات التي انتشرت مؤخرا بعد مقتل جورج فلويد .

زارت باريس هيلتون البالغة من العمر ( 39 عام ) Wölffer Estate Vineyard في نيويورك مع صديقها المؤلف كارتر ريوم ، و اللذان التقطا عدد كبير من الصور التذكارية و مقاطع الفيديو القصيرة التي ابرزت مدي رومنسيتهما و نشرتهم هيلتون عبر صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الأجتماعي الشهير " إنستجرام" ، وأكدت هيلتون قائلة عن صديقها : " أنت حكاية خيالية .. حلم تحقق" .

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ظهرت باريس هيلتون مرتديه فستان ذا تصميم بسيط باللون الوردي و هو من تصميم " LoveShackFancy " ووصل سعره الي 550 جنية إسترليني ، و الغريب انه نفس الفستان التي ظهرت بهه هيلتون منذ عدة أيام بإحدي المحال التجارية و هو " BuddhaBerry Yoghurt " الموجود في Hamptons بالولايات المتحدة الأمريكية ، فتسعر باريس دائما لتجديد مظهرها و اطلالاتها ، و أو ارتداء الملابس علي فترات متباعدة ، و هو ما وجده بعض المعنيين بالازياء و الموضة أنه أمر غريب فيفصل الإطلالتين عدة أيام ، بينما تكهن البعض أن هذه الصور و مقاطع الفيديو تم التقاطها بنفس اليوم لظهورها الأول في Hamptons إلا أن هيلتون تأخرت في نشر الصور علي " إنستجرام " .















