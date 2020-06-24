شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضات مع تامر حسنى لتقديم مسلسل فى رمضان والنجم يحسم التعاقد خلال أيام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى النجم تامر حسنى عدة عروض الفترة الماضية، من أجل تقديم عملا درامياً فى موسم رمضان المقبل، ولكن تامر لم يحسم الأمر حتى الآن، لاسيما أنه مشغول بعدة أعمال أخرى، أبرزها ألبومه الجديد، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، إذ أنه يعمل على وضع اللمسات الأخيرة على الألبوم، الذى يعد مفاجأة كبيرة لجمهوره.

وفى سياق أخر، يستأنف وتامر حسنى تصوير فيلمه الجديد " مش أنا" خلال الأيام المقبلة، وانضم للعمل الفنان بيومى فؤاد للمشاركة كضيف شرف فى أحداث الفيلم، ويُعد فيلم "مش أنا" أول فيلم سينمائى مصرى تم تصوير أحداثه بين مصر والسعودية، ويبدو أن العمل تحتوى بعض خطوطه السينمائية على أحداث بالسعودية، خاصة أن النجم السعودى فايز المالكى يشارك فى أحداثه بظهور خاص مع النجم تامر حسنى.

وتدور قصة فيلم "مش أنا"، حول حالة نفسية ما تصيب "حسن"، والذي يجسده الفنان تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".

Advertisements

وكان آخر أعمال النجم تامر حسنى حاليا فيلم "الفلوس"، والذى حقق إيرادات مرتفعة للغاية بمصر ودول الخليج فى ظل موسم سينمائى ضعيف وهو الكريسماس، حيث انطلق الفيلم فى دور العرض المصرية والعربية يوم 25 من ديسمبر الماضى، وهو قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته إلى جانب تامر حسنى كل من زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومى عز الدين.