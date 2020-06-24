شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الملحن مصطفى جاد يستعد لطرح أولى تجاربه الغنائية: "حاولت أعمل فكرة مختلفة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الملحن مصطفى جاد عن استعداده وقرب طرحه أولى تجاربه الغنائية، موضحا أنها ستكون فكرة جديدة ومختلفة، بينما لم يكشف عن أي تفاصيل جديدة.

وكتب الملحن مصطفى جاد، عبر حسابه بموقع تويتر: "إن شاء الله قريب قوي هتشوفوا أول أغنية ليا اللي بتمنى من كل قلبي تعجبكوا وتحبوها على قد ما حاولت أعمل فيها فكرة مختلفة وجديدة".



الملحن مصطفى جاد

يشار إلى أن الملحن مصطفى جاد، زوج المطربة كارمن سليمان، أكد من قبل أنه أخذ يحضر لفكرة الإنتاج حوالى سنتين بجانب عملة كملحن. ووجد أن كارمن سليمان هى أنسب شخص للتعامل معه كمنتج والسبب في ذلك هو اقتناعه الشديد بها، وعلى الرغم من أنها تهتم كثيرا بالتفاصيل إلا أنها أعطته مساحة كبيرة في الألبوم الجديد، والألبوم سيحمل قصة فى حياة كارمن. وأشار إلى أن كارمن لديها إمكانيات ضخمة وعظيمة في صوتها، وفجر مفاجأة بأنه سيقوم بغناء أول أغنية "سنجل" بصوته قريبا.