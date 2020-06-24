شكرا لقرائتكم خبر عن الشلة الفقرية.. عمرو سعد يستعد ذكرياته أثناء دراسته الفنون التطبيقية والان مع تفاصيل الخبر
واستعاد الفنان عمرو سعد ذكرياته أثناء الدراسة في الفنون التطبيقية بصورة مع أصدقائه نشرها عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" معلقًا عليها قائلا: "الشلة الفقرية وإحنا في إعدادي فنون تطبيقية.. الشاطر يطلعني".
وفي وقت سابق، حل النجم عمرو سعد ضيفا عبر لايف الخليج 365 مع الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، كشف فيه "سعد" عن العديد من الأمور المهمة منها أسباب اختفائه الإعلامى طوال الوقت، فضلا عن حقيقة تقديمه لحياة النمر الأسود أحمد زكى، ورغبته في تقديم حياة العالم الدكتور أحمد زويل إذا سمحت الأمور، هذا بالإضافة إلى إستعداده لعدة مشاريع سينمائية ومسلسل تليفزيونى يخوض من خلال سباق دراما رمضان المقبل.
وفي بداية الحوار قال النجم عمرو سعد ردا على حقيقة تقديمه لحياة العالم الراحل الدكتور أحمد زويل: إنه لم يستقر بالفعل على تقديم قصة حياة العالم الدكتور أحمد زويل خلال هذه الفترة، معلقا: إذا قدر لى أن أقوم بعمل سيرة ذاتية خلال مشوارى الفنى ستكون سيرة الراحل أحمد زويل، وذلك لسببين مهمين أولهما أن الراحل أحمد زويل قد طلب منى ذلك بنفسه، أما السبب الثاني هو عرض لأهمية رحلة صعود الباحث العلمى وكذلك أهمية العلم .
وأضاف سعد قائلا: أنا كممثل لا أميل للسير الذاتية ولا أحب أن أقدمها، لكنى أحب أن أشاهدها، وإذا تيسر الأمر بأن أقدم سيرة زويل لم أقدمها كسيرة ذاتية ولكن ستكون عن أهمية باحث خرج من مدينة كفر الشيخ وحصل علي جائزة نوبل واستطاع أن يغير العالم كله من خلال أبحاثه، وأوضح سعد أن التحضير لمثل هذا العمل ليس سهلا على الإطلاق .
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