شكرا لقرائتكم خبر عن دى إس ميديا تستحوذ على أغانى أمال ماهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت شركة دى إس ميديا مع شركتى مزيكا وستار، علي الاستحواذ وإدارة حقوق الديچيتال والأغاني المصورة( ڤيديو كليب )، لأغاني الفنانة أمال ماهر المملوكة للشركتين، وذلك لمدة 5 سنوات وقد تم التعاقد بين المنتج محسن جابر رئيس مجلس الإدارة و السيد هيثم سليم مدير عام شركه دي اس ميديا للانتاج والتوزيع

وقد اتفق الطرفان علي ان تحصل شركه دي اس ميديا علي حقوق الديچيتال (والفيديو كليب ) لاغاني الفنانه امال ماهر وادارتها والترويج لها علي منصات الديچيتال مثل اليوتيوب وحقوق عرض الاغاني المصوره ( فيديو كليب ) لمده ٥ سنوات ومن المعروف ان شركه مزيكا تملك ٣ البومات للفنانه امال ماهر واكثر من ٣٠ اغنيه.