فن ومشاهير

دى إس ميديا تستحوذ على أغانى أمال ماهر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن دى إس ميديا تستحوذ على أغانى أمال ماهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت شركة دى إس ميديا مع شركتى مزيكا وستار، علي الاستحواذ وإدارة حقوق الديچيتال والأغاني المصورة( ڤيديو كليب )، لأغاني الفنانة أمال ماهر المملوكة للشركتين، وذلك لمدة 5 سنوات وقد تم التعاقد بين المنتج محسن جابر رئيس مجلس الإدارة و السيد هيثم سليم مدير عام شركه دي اس ميديا للانتاج والتوزيع

وقد اتفق الطرفان علي ان تحصل شركه دي اس ميديا علي حقوق الديچيتال (والفيديو كليب ) لاغاني الفنانه امال ماهر وادارتها والترويج لها علي منصات الديچيتال مثل اليوتيوب وحقوق عرض الاغاني المصوره ( فيديو كليب ) لمده ٥ سنوات ومن المعروف ان شركه مزيكا تملك ٣ البومات للفنانه امال ماهر واكثر من ٣٠ اغنيه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دى إس ميديا تستحوذ على أغانى أمال ماهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا