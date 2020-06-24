شكرا لقرائتكم خبر عن ربع قرن على رحيل عاطف الطيب.. لقاء نادر يعود لتكريمه عام ‏‏1994 عن "ليلة ساخنة"‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صورة نادرة يرجع تاريخها إلى عام 1994، جمعت المخرج ‏عاطف الطيب والمذيعة سهير شلبى وشوقى محمد على عميد معهد ‏السينما فى ذلك الوقت والناقد طارق الشناوى، تعود إلى حصول ‏المخرج الكبير على جائزة الهرم الفضى من مهرجان القاهرة ‏السينمائى عن فيلم ليلة ساخنة.‏

فيلم ليلة ساخنة يدور حول "سيد" سائق التاكسى الذى يحاول بشتى ‏السبل تدبير 200 جنيه كمصاريف لإجراء عملية جراحية ضرورية ‏لحماته التى تعتنى بابنه الوحيد المعاق ذهنيًا، وفى نفس الليلة ‏تحاول حورية العاهرة التائبة أن تدبر المبلغ اللازم لتنكيس المنزل ‏الذى تعيش به، وعندما يلتقى كلاهما، يشهدان ليلة مليئة بالأحداث ‏التى لا تنسى.‏

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عاطف الطيب أحد أعظم المخرجين السينمائيين الذين أنجبتهم ‏مصر على مر التاريخ السينمائى، ورغم وفاته المبكرة، وأعماله ‏السينمائية التى لم تتخط الـ 29 فيلما سواء مخرجا أو مساعد ‏مخرج، إلا أنه استطاع أن يضع بصمة واضحة، وأن يفرض ‏أسلوبه فى مدرسة السينما الواقعية مع كل من محمد خان وخيرى ‏بشارة‎.‎

عمل مع كبار نجوم السينما فى ذلك الوقت وعلى رأسهم نور ‏الشريف وأحمد زكى ومحمود عبد العزيز ولبلبة وشيريهان ونبيلة ‏عبيد، ومن المؤلفين عمل مع وحيد حامد ومصطفى محرم وأسامة ‏أنور عكاشة وغيرهم.‏

لقب بمخرج الغلابة، إذ استطاع أن يترك بصمة كبيرة فى وجدان ‏المصريين، تلك الأعمال التى تعد علامة من علامات السينما ‏المصرية ، ويكمن تميزه فى استطاعته طرق باب الغلابة من خلال ‏الأعمال التى قدمها ومناقشته لقضايا واقعية بكل بساطة استطاع ‏من خلالها أن يحظى على تعاطف المتفرج وأن يجعله يبكى دون ‏فلسفة.‏