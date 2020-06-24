شكرا لقرائتكم خبر عن اللبنانية نور تتحول لـ "رسامة" ويستعيد ذكرياتها مع لوحاتها الفنية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت النجمة اللبنانية نور، مرة آخري، لهوايتها المفضلة، وهى الرسم، ونشرت صورة جديدة لها وهي تقوم برسم إحدى لوحاتها الفنية، داخل منزلها، وتستغل فترة توقف العمل لممارسة بعض الهوايات لرفع الضغوطات.

ونشرت نور صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، وهي ترسم لوحه فنية جديدة، وصورة آخري لها من دولاب الذكريات وهي ترسم لوحة آخري لها ويبدو عليها أنها منذ عدة سنوات.

وكانت الفنانة اللبنانية، قد نشرت مجموعة من الصور لها أثناء ممارسة اليوجا، منذ أيام، وقالت: " لقد كنت محاصرة قليلاً في جسدي مؤخرًا، كما لو كنت استخدمه بطريقة محدودة جدًا تجعلني أشعر بأنني عالقة. لذا ، بدأت منذ أسبوعين في ممارسة اليوجا ، وهو ما فتح لي فرحة حقيقية، بطريقة ممتعة! خاصة أنها سمحت لي بالتحرك بطرق كنت أتوق إليها ولكن لم أكن أعلم كيف أو حتى أنه كان ممكنًا.

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ثم استكملت بكتابة : "لطالما شعرت بأن الوقت متأخر جدًا" لبدء تعلم شيء جديد، خاصة في الرياضات!، لذا فأنا فخورة جدًا بنفسي وما تعلمته .. ابدأوا الآن فلم يفت الأوان أبدًا لبدء شيء جديد".