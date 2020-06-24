شكرا لقرائتكم خبر عن إزاي تخلي شعرك كيرلي.. ريهام أيمن توضح الطريقة × 10 دقائق (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة ريهام أيمن، على مشاركة متابعيها وجمهورها، على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" بمقطع فيديو جديد لها، حول كيفية تغيير الشعر من الناعم إلى المجعد في 10 دقائق، حيث لاقى الفيديو تفاعلا كبيرا من قبل المتابعين.

وقالت الفنانة ريهام أيمن عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "كيفية عمل تجعيد الشعر في 10 دقائق.. استخدم رذاذ فك تشابك الشعر أو أتركه في مكيف وبعد إزالة الشعر المبلل، ضعي مجففك على حرارة متوسطة وسرعة هواء عالية ، وضعي الشعر حتى يجف بنسبة 80٪".

وتزوجت الفنانة ريهام أيمن من الفنان شريف رمزي في مايو 2015، وأنجبا رمزي وليليا، واحتفلت في 15 مايو بمرور 5 أعوام على زواجهما، حيث اعتبرت ريهام أن زوجها جعلها أسعد امرأة على وجه الأرض، بينما اعتبر شريف زوجته هى من أعطته أجمل حياة.

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ونشرت ريهام، عبر حسابها على إنستجرام، صورا من حفل الزفاف، صحبتها بتعليق: "15/5/2015.. يومنا المميز، أتذكر ذلك الصباح بشكل جيد، نحتفل اليوم بخمس سنوات من الزواج، جعلتنى أسعد امرأة على وجه الأرض وما زلت أشعر أننى محظوظة، وفى كل يوم ما زلت أكتشف أشياء جديدة عنك أحبها، فأنت ما زلت الشخص الذى أريد أن أحبه إلى الأبد، أنت الزوج الأكثر روعة فى العالم وأفضل شريك للحياة".