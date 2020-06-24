شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى عثمان: سر نجاح زواجى التفاهم.. وأكبر عيوبى العصبية الزائدة والان مع تفاصيل الخبر
وعن علاقتها بزوجها أسامة أبو باشا قالت: "إن زوجى متفهم طبيعة شغلى، ويسعد بنجاحاتى، وبتقديمى لشخصيات جيدة، كذلك يشعر بالفخر اتجاهى، ومن جانبى أقوم بجميع أولوياتى تجاهه ولا أجعل شغلى يأخذنى منه، لذلك أحمد الله على وجود التفاهم بيننا".
وعن سر اختيارها له كزوج قالت: "إن أسامة من عائلة تقدر المرأة وتحترمها فجميع الرجال فى عائلته كذلك، كما لفت نظري احترامه الشديد لوالدته وحبه لها وهذا كان دليلا كبيرا بالنسبة لى أنه سيحترمني ويحبني، وأهم ما يجعل علاقة الزواج ناجحة الاحترام المتبادل بين الطرفين والتفاهم لذلك أنا محظوظة لوجود أسامة في حياتى".
وعن عيوبها قالت سلوى: "أكثر عيب في شخصيتى هي العصبية الزائدة، ولكن يقابله أننى أصفى سريعا، فلا يتخط الموضوع نصف ساعة حتى تجدنى وكأنه لم يحدث شيئا، وعندما أتعرض للظلم أشعر بالقهر والضيق، وأترجم تلك المشاعر بالبكاء ، وبالتأكيد أحيانا أشعر بالظلم في عملي سواء عدم تقدير أو مكان اسمى على تتر العمل".
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