شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الملامح الأولى من الموسم الجديد لـ The Handmaid's Tale والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة Hulu، التريلر الرسمي الأول للموسم الرابع من سلسلة The Handmaid's Tale، المقرر طرحه العام المقبل، بعد تأجيله من العام الحالي بعد وقت التصوير الذي تعرض له المسلسل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشرت الصفحة الرسمية للشبكة الأمريكية عبر موقع تويتر، التريلر الأول الذي ضم الملامح الأولي للموسم الرابع، ليعلن وصوله العام القادم عبر الشبكة.

وفى بيان للشبكة الأمريكية، لم تحدد فيه موعد دقيق لعودة الموسم الرابع، واكتفت بتأجيله للعام المقبل، حتي يتثنى لهم العودة للتصويرعقب الفتح الجزئي للبلاد، بالإضافة إلى عملية مواصلة التصوير في ظل الإجراءات الاحترازية تعد أصعب من التصوير بدون إجراءات احترازية كالسابق مما يعيق عملية التصوير.

وعلى جانب آخر، قررت شبكة hulu، البدء في العمل على مسلسل جديد مشتق من أحداث المسلسل الشهير The Handmaid's Tale، والمقرر عرضه بعد انتهاء عرض الموسم الرابع من المسلسل.

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وسرد الموسم الثالث من المسلسل، وصول الخادمة إليزابيث موس، إلى الشبكة الرئيسية فى تهريب الناس من نظام جلعاد القمعى الموجودة تحت الأرض، والتى سرعان ما شاركت معهما فى مساعدتهما على التمرد.

يذكر أن مسلسل The Handmaid’s Tale يشارك فى بطولته جوزيف فينس وإيفون ستراهوفسكى وسميرا ويلى وألكسيس بليديل وآن دود وماكس مينجيلا، وغيرهم.