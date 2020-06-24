شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة في مغامرة جديدة تحت الرمال في واحة سيوة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم محمود حميدة، على مشاركة جمهوره ومتابعيه بتفاصيل مغامرته الجديدة التي خاضها في واحة سيوة، بالصحراء الغربية، وهي عبارة عن "حمام رمال" داخل الصحراء.

ونشر حميدة، صور له عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، يظهر من خلالها قبل حمام الرمال، وأخرى وهو مغطي بالرمال بالكامل تحت أشعة الشمس، وتبقي فقط رأسه التي خارج الرمال، وكتب" قبل وأثناء حمام الرمال".

وكان نشر أول أمس صور له مرتديًا فيها جلباب بلدى وعمامة، ويقف وسط الصحراء وفى الخلفية يزين النخيل الأخضر بجذوعه المتفرعة المساحات الصفراء الواسعة للصحارى المصرية، وكتب حميدة فى تعليقه على الصورة، "أيوه يا إيوه أنا رايح سيوه.. وطن البراءات الطفولية والشقاوات ألفين شمعه بألفين وات".