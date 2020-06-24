"أزمة صوته وتغيير اسمه وآخر أعماله مسلسل ديني".. حكايات يوسف داود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تمر اليوم الذكرى الـ8 لرحيل الفنان يوسف داود، إذ توفي في 24 يونيو عام 2012.

ونستعرض لكم بعض الحكايات و المعلومات عن الفنان الراحل..

النشأة والبداية

ولد في الإسكندرية، وتخرج في كلية الهندسة وعمل مهندسا، ولم يلتحق الفن إلا في سن الأربعين، ورغم ذلك قدم أكثر من 250 عملا.

آخر الأعمال

ظل يقدم أعمالا حتى وفاته وكان آخر دور الطبيب في فيلم جدو حبيبي، ومشاركته صوتيا في مسلسل قصص الإنسان في القرآن.

احتفالية

نظم بيت السناري بالتعاون مع أسرة الفنان الراحل يوسف داود، معرض واحتفالية باسم الراحل، في عام 2017.

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وتتضمن اليوم معرض واحتفالية للفنان القدير يوسف داود، ويشمل المعرض الصور الشخصية الخاصة بالفنان ومشاهد ولقطات من أفلامه ومسرحياته، بالإضافة إلى "أفيشات" الأفلام والمسرحيات التي شارك بها، كما يحتوي المعرض على الجوائز والإهداءات التي تسلمها، ومجموعة من الجرائد والصحف ومقالات عن الفنان، وغيرها من المقتنيات الشخصية.

تغيير الاسم

بدأ حياته الفنية باسم يوسف صليب قبل أن يغيره إلى يوسف داود.

أزمة صوته

قالت دينا ابنة الفنان الراحل في برنامج "مساء dmc" لإن صوته في المنزل كان عاليا للغاية، وهو ما أثر على قدرتهم السمعية في المنزل.

وأضافت أنهم حاولوا كثيرا علاج هذا الأمر لدى والدهم، لكنهم فشلوا في النهاية، حيث ظل صوته مرتفعا للغاية.

المرض

قالت ابنته في الحوار نفسه إن رحلته مع المرض بدأت قبل وفاته بـ8 سنوات، في عام 2004 حينما علم بمعاناته من فشل كلوي، وكان يقوم بعمل غسيل 3 مرات في الأسبوع. ورغم ذلك كان يتحامل على نفسه ويشارك في تصوير الأعمال السينمائية.

أول دور

في أحد اللقاءات التليفزيونية، قال يوسف داود ردا على إدوارد، الذي قال له إنه بدأ بـ5 مشاهد في فيلم "بحب السيما"، إنه بدا بمشهد واحد فقط في فيلم ملف في الآداب، في دور طبيب مستغل.