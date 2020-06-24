محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
بعد قرارات رئيس الوزراء برفع الحظر وعودة الحياة لطبيعتها بدءًا من السبت المقبل، أعلنت فرقة الحضرة للإنشاد الديني عن حفلتها المقبلة.
تعقد الحفلة يوم السبت ٢٧ يونيو بالربع الثقافي بشارع المعز لدين الله الفاطمي، ومن المقرر أن يتم تقسيمها إلى حفلتين؛ الأولى من 5 لـ 6:30 مساء، والثانية من 8 لـ 9:30 مساء، وذلك لتقليل العدد من أجل الحفاظ على سلامة الحضور، مع مراعاة الشروط الاحترازية والمسافة الآمنة.
ويشترط ارتداء الكمامات، على أن يكون الدخول بالحجز والدفع المسبق، إذ يبلغ سعر التذكرة 100 جنيه، وتكون طرق الدفع الأونلاين متاحة تفصيلا على صفحة الفرقة عبر موقع فيسبوك.
كانت هذه تفاصيل خبر بإجراءات احترازية.. تفاصيل حفل فرقة "الحضرة" السبت المُقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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