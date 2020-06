بينها Allied و Padmavat.. دليل أفلام سهرة الليلة على القنوات الفضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

تحرص عدد من القنوات، على عرض مجموعة متميزة من الأعمال، التي نالت جوائز عالمية أو إيرادات ضخمة، وذلك كنوع من التسلية والترفيه، في ظل التزام جماهير الوطن العربي بالإجراءات الاحترازية، التي فرضتها الحكومات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويقدم لكم "الخليج 365" خريطة بأفلام السهرة الليلة:

MBC 2

في تمام العاشرة مساء اليوم، الجمهور على موعد مع فيلم الأكشن Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows، إنتاج عام 2016، بطولة ميجان فوكس، ويل آرنيت، لورا ليني، وإخراج ديف جرين.

تدور أحداث الفيلم حول "شريدر" الذي يقوم بالهرب من الاحتجاز ويضم قواه إلى اثنين من الأتباع المتحولين لإحداث خطة شيطانية للسيطرة على العالم، والآن، يتوجب على السلاحف أن يتعاونوا كفريق واحد مع إبريل وحليفهم الجديد لمحاربة أعدائهم ومواجهة التهديد الأكبر.



أما في تمام الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، تعرض القناة فيلم Rise of the Planet of the Apes، إنتاج عام 2011، بطولة جيمس فرانكو، إخراج روبرت وايت.

الفيلم من نوع الخيالي، تتناول قصة كوكب القردة، بعد ما تحول اكتشاف عظيم إلى أشرس خطر في العالم، عقب قيام أحد العلماء باستخدام شمبانزي يدعى سيزار، كحقل تجارب.

mbc max

في تمام الساعة التاسعة مساءً، تعرض القناة فيلم The Imitation Game، إنتاج عام 2015، للمخرج مورتين تيلدوم.

الفيلم حاصل على جائزة الأوسكار لأفضل كتابة لسيناريو مقتبس، وهو فيلم إثارة تاريخي بريطاني-أمريكي عن الرياضياتي ومحلل الشفرات وعالم الحاسوب آلان تورنغ، الذي كان له الدور الرئيسي في فك شفرة الإنجما الألمانية النازية التي ساعدت الحلفاء على الانتصار في الحرب العالمية الثانية، لكن لاحقا يتم محاكمته بسبب مثليته الجنسية.

يجد آلان تورينج وفريقه من الخبراء أنفسهم في سباق مع الزمن أثناء عملهم في المركز البريطاني السري لفك الشيفرات خلال أحلك أيام الحرب العالمية الثانية.

أما في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، تعرض القناة الفيلم الدرامي Allied، إنتاج عام 2016، بطولة براد بيت ماريون كوتيار، إخراج روبرت زيميكس وكتابة ستيفن نايت.

تدور أحداث الفيلم حول وقوع عميل في حب عميلة فرنسية خلال مهمة محفوفة بالمخاطر تم تنفيذها في شمال إفريقيا عام 1942، يتم إخطار عميل حليف في شعبة مكافحة التجسس بسرية بأنه من المحتمل أن تكون المرأة التي تزوجها وأنجب منها طفلة جاسوسة نازية.

MBC ACTION

وتعرض قناة "إم بي سي أكشن"، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، فيلم Patriots Day، إنتاج عام 2016، بطولة مارك والبيرج، كيفين بيكون، ميشيل موناجان، إخراج بيتر بيرج.

تدور أحداث الفيلم في أعقاب هجوم إرهابي شنيع، ينضم رقيب الشرطة تومي سوندرز إلى الناجين الشجعان وأول المستجيبين والمحققين في سباق مع الزمن للقبض على الإرهابيين قبل تنفيذهم لعملية أخرى.

mbc bollywood

في تمام الساعة التاسعة مساءً تعرض قناة "إم بي سي بوليوود"، Padmavat، إنتاج عام 2018، بطولة ديبيكا بادكنو، شاهد كابور، رانفيير سينج، إخراج وسيناريو سانجاي ليلا بهنسالي.

تدور أحداث الفيلم الملحمي،عندما يسمع السلطان علاء الدين خلجي بجمال راني بادمافاتي، وهي ملكة تنحدر من سلالة راجبوت العريقة وزوجة ماهاراوال راتان سنج، تُدق طبول الحرب ويقوم بالهجوم على مملكتها لكي يحصل عليها.