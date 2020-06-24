هكذا علق رامز جلال على عودة فتح السينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -هاني صابر :

حرص الفنان رامز جلال، التعليق على قرار عودة فتح دور العرض السينمائي بنسبة ٢٥ ٪ فقط، بطريقة كوميدية، تزامنا مع إجراءات الدولة برفع الحظر تدريجياً فيفي ظل انتشار فيروس كورونا.

ونشر رامز، مشهدًا له من فيلم "الباشا تلميذ"، عبر حسابه على "إنستجرام"، ظهر خلاله أثناء محاولته الحصول على تذكرة سينما من أمام شباك التذاكر، وعلق: " أنت وصحابك.. أول يوم سينما بعد الحظر".

وكان المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال إنه سيتم السماح لدور السينما والمسرح بإعادة فتح أبوابها مجددا بدءًا من السبت المقبل ولكن بقدرة 25% من الطاقة الاستيعابية

يذكر أن، رامز جلال شارك في رمضان الماضي ببرنامج "رامز مجنون رسمي" على قناة "mbc مصر".