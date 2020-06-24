فيديو| مصطفى جاد يكشف عن أول أغنية له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
نشر الملحن مصطفى جاد، فيديو خلال تسجيل أغنية بعنوان "إنتي...".
وعلق: "قريبا.. إن شاء الله قريب قوي هتشوفوا أول أغنية ليا اللي بتمنى من كل قلبي تعجبكوا و تحبوها على قد ما حاولت أعمل فيها فكرة مختلفة و جديدة".
يذكر أن الملحن مصطفى جاد متزوج من المطربة كارمن سليمان، ولديهما ابن اسمه زين.
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