فيديو| مصطفى جاد يكشف عن أول أغنية له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

نشر الملحن مصطفى جاد، فيديو خلال تسجيل أغنية بعنوان "إنتي...".

وعلق: "قريبا.. إن شاء الله قريب قوي هتشوفوا أول أغنية ليا اللي بتمنى من كل قلبي تعجبكوا و تحبوها على قد ما حاولت أعمل فيها فكرة مختلفة و جديدة".

يذكر أن الملحن مصطفى جاد متزوج من المطربة كارمن سليمان، ولديهما ابن اسمه زين.