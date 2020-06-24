"دي إس ميديا" تستحوذ على أغاني آمال ماهر لمدة خمس سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
أعلنت شركة "دي إس ميديا"، عن تعاقدها مع شركة مزيكا، وشركة ستار، على الاستحواذ وإدارة حقوق الديچيتال والأغاني المصورة (ڤيديو كليب) لأغاني الفنانة آمال ماهر، المملوكة للشركتين.
يمنح التعاقد شركة دي إس ميديا حقوق استغلال لمدة ٥ سنوات، وقد تم التعاقد بين المنتج محسن جابر رئيس مجلس الإدارة والسيد هيثم سليم مدير عام شركة دي إس ميديا للإنتاج والتوزيع.
وجاء في العقد اتفاق الطرفين علي أن تحصل شركه دي إس ميديا على حقوق الديچيتال (والفيديو كليب) لأغاني الفنانة آمال ماهر وإدارتها والترويج لها على منصات الديچيتال مثل يوتيوب وحقوق عرض الأغاني المصورة (فيديو كليب) لمدة ٥ سنوات، ومن المعروف أن شركه مزيكا تملك ٣ ألبومات للفنانة آمال ماهر وأكثر من ٣٠ أغنية.
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