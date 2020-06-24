فيديو|حسين الجسمي يطرح تيزر أغنيته الجديدة "الحساس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : طرح الفنان الفنان حسين الجسمي، تيزر أحدث أغنياته "الحساس" عبر حسابه على "إنستجرام". وعلق "الجسمي" على التيزر : "قريبا.. الحساس"، وتفاعل معه متابعيه من خلال تعليقاتهم. يذكر أن، آخر أعمال حسين الجسمي، أغنية "روح العشق" التي طرحها عبر قناته على يوتيوب، وهى من كلمات: العُلا، وألحان: حسين الجسمي توزيع: زيد عادل.

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