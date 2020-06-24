معتصم النهار يعتذر: "تواصلت مع باسم مغنية.. ولا سوء تفاهم الآن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

اعتذر الفنان السوري معتصم النهار بسبب سوء التفاهم بشأن تصريح عن أفضلية الممثلين السوريين، لكونهم خريجي معاهد وأكاديميين.

وقال النهار، عبر تغريدة له: "أعتذر من الجميع في حال لم يصل المعنى المطلوب بلقائي الأخير ببرنامج الأحد منحكي، تواصلنا أنا والصديق باسم مغنية،

ولا يوجد أي سوء تفاهم واجتمعنا على الإخلاص للعمل والوفاء لرسالة الفن وعلاقة الأخوة بين الجميع".

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كان الفنان معتصم النهار قد قال في البرنامج، ردا على سؤال لماذا أغلب الأبطال الشباب في الأعمال المشتركة سوريون؟: "السوق يحكم، كما أن النجم السوري خرّيج معهد فنون مسرحية وهو أكاديمي".

ليرد عليه الممثل باسم مغنية في تغريدة قال فيها: "من قال لك ذلك؟ أنا وكثيرون خريجون. أكاديميون، موهوبون. أغلب النجوم اللبنانيين خرّيجو معهد فنون، إضافة إلى نجوم أفتخر بهم. ملاحظة أفتخر أيضاً بالنجوم السوريين كثيراً".

وتابع: "أرجو ألا يصطاد أحد بالماء العكر. سوريا ولبنان بلد واحد. نجوم سوريا أفتخر بهم كما أفتخر بالنجوم اللبنانيين. ومن يعرفني يتأكد من قولي هذا، وما كتبته جاء رداً على ما قاله معتصم، مع محبتي له"، حسب موقع النهار اللبناني.

يذكر أن الكثير من النجوم السوريين يعملون حاليا في الدراما اللبنانية.