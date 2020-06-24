تراند اليوم : فنانة شهيرة تثير ضجة: أحب جزمي أكثر من العلاقات الرومانسية مع الرجال

فاجأت الفنانة شمس الكويتية، متابعيها على السوشال ميديا بتصريح جريء كعادتها، معلنة تفضيلها وحبها للأحذية أكثر من العلاقات الرومانسية مع الرجال التي عرفتهم في حياتها.

وقالت شمس عبر مقطع فيديو لها عبر تطبيق "سناب شات":"من مثلي هيكون يوم 2 يوليو في المطار.. أنا من الحين مجهزة الشنط.. آخر شيء فاضل عندي هي شنطي الهاندباك وشنطي الشوزات لأن دول عندي قصة كده شيء داخل في القلب والحب والحنان والرومانسية والعاطفة وكل شيء".

وتابعت:"الرومانسية كلها مخبيتها حق جزمي.. يعني أنا أحب نعالي وجذمتي أكتر من أي علاقة رومانسية دخلتها في حياتي.. دي حقيقة".

وتابعت:"يعني استغلوني هاليومين واستفيدوا من المعلومات اللي عندي لأني خلاص بسافر وابتدي استوديوهات عشان ألبومي المصري "شيزوفيرنا" وهادا الألبوم هو حلم حياتي اللي أنا حققته وفي نهايته إن شاء الله".

واختتمت حديثها:"اسمه شيزوفيرنا يعني انفصام في الشخصية وأنا عندي انفصام في الشخصية وأنا مبسوطة كتير لأني ساعة أكون فنانة وساعة معالجة وساعة ست بيت وساعة خبلة وساعة عقلة.. وهذا الألبوم كل حاجة فيه تتكلم عني وإن شاء الله هذا الألبوم هيكسر الدنيا ".