بـ 4 نساء .. رون جيريمي يواجه تهمة الاعتداء الجنسي

أعلنت أجهزة المدعية العامة في ولاية لوس أنجليس بتوجيه تهمة الاغتصاب إلى الفنان العالمي رون جيريمي والشهير في مجال الأفلام الإباحية، حيث واجه رون تهمة اغتصاب ثلاث نساء والاعتداء الجنسي على رابعة.

وشارك جيريمي البالغ من العمر 67 عامًا في أكثر من 2000 فيلم إباحي منذ نهاية السبعينات لكنه يواجه منذ فترة طويلة اتهامات في هذه الأوساط وقد استُبعد من الكثير من النشاطات في السنوات الأخيرة.

وجاء في بيان صادر عن أجهزة المدعية العامة في لوس أنجليس أن تهمة ارتكاب أربعة اعتداءات منفصلة بين العامين 2014 و2019، وجهت رسميًا إلى الممثل.

وارتكبت عملية اغتصاب العام 2014 في منزله في لوس أنجليس والاعتداءات الثلاثة الباقية في حانة في هوليوود بين العامين 2017 و2019.

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ويراوح عمر مقدمات الشكاوى بين 25 و46 عامًا، وقد اختارت أجهزة المدعية العامة جاكي لايسي

عدم الكشف عن هوياتهن، وتخلت هذه الأجهزة عن ملاحقة رون جيريمي في قضية خامسة تعود للعام 2016 لعدم توافر عناصر كافية.

وقال محامي رون جيريمي لوكالة فرانس برس إن هذه الاتهامات شكلت مفاجأة ونفاها بالكامل، وأوضح المحامي ستيوارت جولدفارب بأن رون ليس بمغتصب، مؤكدًا أن رون على مر السنين وبسبب ما يقوم به كان شريكًا لأكثر من أربعة آلاف امرأة، وأن النساء يرتمين في أحضانه.

وفي حال إدانته بهذه التهم، يواجه رون جيريمي الذي مثل أمام المحكمة احتمال الحكم عليه بالسجن مدى الحياة.