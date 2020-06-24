"بنتفارق".. أغنية جديدة للمطرب محمد هانى

يستعد الفنان والمطرب محمد هانى لطرح أجدد أغانيه والتى تحمل اسم "بنتفارق"، والمقرر طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والمنصات والمتاجر الإلكترونية.

أغنية بنتفارق كلمات الشاعر الغنائي أحمد مجاهد، ألحان أحمد حمدة، توزيع ملاك السعيد.

وأشار المطرب محمد هانى إلى أنه بصدد الانتهاء من أجدد ألبوماته لطرحه قريبًا بالأسواق، وسيقوم بطرح إحدى أغانيته بطريقة السنجل تباعًا. بطرح إحدى أغانيته بطريقة السنجل تباعًا. جدير بالذكر طرح محمد هانى أغانى عدة فى الفترة السابقة والتى حققت نجاحًا كبيرًا، ومنها أغنية "غيابك طول"، ومهزوم، وليالى الغربة، وغيرها الكثير من الكفرات الناجحة لكبار النجوم.

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