شاهد .. صورة نادرة جدًا لـ رجاء الجداوي في فستان الزفاف

تداولت بعض الصفحات عبر حسابات مواقع السوشيال ميديا، صورة نادرة للنجمة القديرة رجاء الجداوي.

وظهرت رجاء من خلالها وهي ترتدي فستان الزفاف، حيث تزوجت الفنانة رجاء من من حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق حسن مختار في 22 نوفمبر 1970.

يذكر أن النجمة القديرة رجاء الجداوي اكتشفت إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد، يوم السبت 23 من مايو الماضي، ودخلت إثرها مستشفى العزل بـ أبو خليفة في الإسماعيلية، تزامنًا مع عيد الفطر المبارك.

وكانت الفنانة القديرة رجاء الجداوي؛ قد أجرت المسحة الأولى يوم 27

مايو الماضي، وأثبتت إيجابيتها، لتتدهور حالتها فجر الثاني من يونيو الجاري، وتنتقل على أثرها للعناية المركزة.

وكشفت مصادر طبية بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بـ محافظة الإسماعيلية عن تلقي الفنانة رجاء الجداوي، المصابة بفيروس كورونا المستجد، جرعتين من بلازما المتعافين من كورونا هي وآخر، كان أولها مساء السبت 6 يونيو، وتلقت الجداوي، الجرعة الثانية، صباح الأحد 7 يونيو، وبدأت الفنانة في التحسن التدريجي بعد تلقيها الجرعة.

Advertisements

وأثبتت نتائج مسحة فيروس كورونا التي أجرتها الفنانة رجاء الجداوي،

إيجابية إصابتها، واستمرار تواجد نسبة من الفيروس في جسدها، على أن تجري مسحة جديدة بعد 72 ساعة؛ للتأكد من تماثلها للشفاء.

من جهة أخرى، أجرت الفنانة القديرة رجاء الجداوي، المصابة بـ فيروس كورونا المستجد، بمستشفى أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية، المسحة الثالثة الأربعاء الماضي ، لمعرفة مدى استمرار تواجد الفيروس بها، بعدما أجرت مسحتين وأثبتتا إيجابيتهما.

ثم كشف مصدر طبي بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية، أن الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، في العناية المركزة بالمستشفى، وقد وضعت على جهاز تنفس اصطناعي اختراقي.

وأوضح أن هذا الجهاز هو عبارة عن أنبول متصل بالرئتين من الفم عبر الحنجرة إلى الرئتين.

وأكد أنه لا يمكن إزالة جهاز التنفس عن الجداوي في الوقت الراهن لأن نسبة الأكسجين في الدم من غير الجهاز 55%.