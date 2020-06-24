محمود الليثي يوجه رسالة شكر إلى الجيش الأبيض

وجه الفنان محمود الليثي رسالة شكر إلى الجيش الأبيض، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وصرح محمود الليثي قائلًا: شكرًا أطباء وتمريض مصر ..جيش مصر الأبيض، وجاء ذلك بعد أن واجهوا فيروس كورونا، حيث أدوا رسالتهم التاريخية أمام الله وأمام الوطن من أجل حماية شعب مصر الكريم من الفيروس. الفيروس. Advertisements يذكر أن الفنان محمود الليثي شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل عمرو دياب، وهو من تأليف فاورق هاشم ومصطفى عمر، وبطولة كل من على ربيع، مصطفى خاطر، محمد محمود، محسن منصور، نهال عنبر، صلاح عبد الله، ويزو، أحمد فتحي، يسرا مصطفى.

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