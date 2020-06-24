فيديو .. ياسمين نيازي ورنا سماحة تتألقان بأغنية أنا قلبي عليك

نشرت الفنانة ياسمين نيازي فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وظهرت ياسمين برفقة الفنانة رنا سماحة، وهما تغنيان أغنية أنا قلبي عليك.
وكليب أنا قلبي عليك من غناء الفنان زياد برجي، وإخراج عادلسرحان، والأغنية من كلمات وألحان زياد برجي، وتوزيع بودي نعوم، كما كسر الكليب حاجز الـ 6 مليون منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
يذكر أن الفنانة ياسمين نيازي طرحت مؤخرًا كليب بعنوان هرقص مصر، وهو من إخراج نبيل مكاوي،
جدير بالذكر أن الفنانة رنا سماحة طرحت مؤخرًا كليب بعنوان ها أنا ها أنت، وهو من إخراج سامي بيسات، والأغنية من كلمات يونس آدم، وألحان مروان أصيل، وتوزيع أشرف بن صفية، كما حقق الكليب نجاحًا مذهلًا عبر مواقع السوشيال ميديا.
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