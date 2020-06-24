تراند اليوم : إتفرج علي تيتا غادة عبد الرازق مع أحفادها.. قمرات

نشرت روتانا أبنة الفنانة غادة عبد الرازق صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت روتانا في الصورة وهي تقضي إجازتها برفقة أولادها من أمام حمام السباحة .

وعلقت على الصورة قائلة: “هم الحياة”.

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ونالت الصورة إعجاب متابعيها وجاءت تعليقاتهم كالاتي:

قمرات كلكم بجد

ما شاء الله حلوين اوي

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طالعين عسل زي مامتهم

منورين كلكم بجد

وعلى جانب آخر وكانت غادة عبد الرازق قد أعربت عن سعادتها بالانضمام إلى قناة “ام بي سي مصر”، وخوضها السباق الرمضاني للعام المقبل على شاشتها.

وأضافت غادة عبد الرازق: تجربة جديدة وعلى شاشة محترمة ومنصة كبيرة سأخوض على شاشتها المنافسة في رمضان المقبل .. وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته هذا العام في مسلسل “سلطانة المعز”.

وشاركت غادة عبد الرازق في السباق الرمضانى المنقضي، بمسلسل سلطانة المعز، من بطولتها ومجموعة كبيرة من الفنانين.