تراند اليوم : حمادة هلال فكرة لن تموت .. صورة سيلفي بالفيس اب – إتفرج

شارك الفنان حمادة هلال جمهوره ومتابعيه بصورة سيلفي جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وكانت آخر أعمال حمادة هلال، كليب «جمالها» لـ الفنان حمادة هلال، بمشاركة الفنانة منة عرفة، وحقق 8 ملايين و977 ألف مشاهدة، مقتربًا من الـ9 ملايين، بعد طرحه على يوتيوب، يوم 25 مايو، بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.

وشاركت الفنانة منة عرفة في الكليب كـ “موديل”، بالاستعانة بمشاهد ولقطات لها من مرحلة الطفولة؛ لتعيد للجمهور ذكريات مشاركتها مع حمادة هلال.

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أغنية «جمالها» لـ حمادة هلال، من كلمات: ماجد صبري، جيتار: شريف فهمي، طبلة: ماجد الصواف، توزيع موسيقي: مادو صلاح، والكليب إخراج: أحمد عاطف.

وسبق أن شاركت منة عرفة في فيلم “الحب كده” مع حمادة هلال إنتاج 2007 أي قبل 13 عاما، من إنتاج السبكي وإخراج أكرم فريد.