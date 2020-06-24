إطلالة ساحرة لسوسن بدر وشيرين رضا في جلسة تصوير مشتركة، والجمهور: فيه جمال كده؟

شاركت الفنانة سوسن بدر جمهورَها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام، بصورة من أحدث جلسات التصوير التي أجرتها مؤخراً مع الفنانة شيرين رضا، والتي تربطها بها صداقة كبيرة منذ سنوات طويلة، وعلقت سوسن بدر على الصورة وقالت: «الصور دي مكنش المفروض تنزل دلوقتِ.. بس أنا كان نفسي أنزل حاجة جميلة وإيجابية اليومين دول، وملقتش أجمل من صوري مع حبيبتي شيرين رضا». وعلق البعض قائلاً: إيه الجمال ده، فيه جمال كده يا ناس؟ تعبيراً عن حبهم لجلسة التصوير.

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وانهال عليها الكثير من التعليقات من أصدقائها بالوسط الفني؛ فقال الفنان شريف رمزي: «وحشتيني وحشة مش طبيعية، زي القمر في الصورة وصورة تجنن»، فيما قالت الفنانة منى زكي: «تجننوا.. بحبك موت وحشتيني».

وكانت سوسن بدر قد نصحت محبيها ومتابعيها بالبقاء في منازلهم، والاستجابة لكافة النصائح التي تقدمها وزارة الصحة والحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وقالت: «يا رب تكون كل الناس بخير ونخلينا في البيت علشان بلادنا وعلشان ولادنا».

وتستعد الفنانة سوسن بدر خلال الفترة المقبلة لاستئناف تصوير مشاهدها في فيلم «مش أنا»، الذي يقوم ببطولته الفنان تامر حسني، وماجد الكدواني، ونور اللبنانية، والذي من المقرر طرحه خلال العام المقبل.